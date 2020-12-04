فيديو.. القصة الكاملة لـ بخة صاحب فيديو سماح: كان هزار وشهاب طلع حلاق

كشف مصطفى بخشة الشاب الذي نشر فيديو وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره، عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخشة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى بخشة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".

وتابع: "الموضوع من أوله لأخره هزار وكل الناس اللي في الشارع بتمثل معايا ومحدش شتم ولا حاجة وأكيد أنا مش هقصد أفضح حد ومش هنصح حد يعمل كده وفكرة الفيديو اني بمنع الناس الشباب انها تعمل كده في البنات وهو فيه رسالة في الفيديو لكن محدش استنى عليا ومحدش أداني حقي".

وأشار بخشة لمن أدى دور أبو سماح وأطلق عليه "الرجل الأقرع" قائلًأ: "وده الحاج أبوسماح الحلاق بتاعي: انت عندك بنت اسمها سماح لا انا عندي عمر وإبراهيم" وأشار لشخص آخر كان يمثل دور أم سماح المنتقبة: "المنقبة أم سماح هو بيهزر وعادي عدوها" وكذالك "عريس سماح" :"وده العريس والعروسة مش نافعة خالص" ثم قبل أبو سماح وقال له: "ابعتها لسماح بالله عليك".

ونشر الشاب، مقطع فيديو له، استمر عدة دقائق، رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع:"جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وعلى الرغم من محاولات البعض إسكات الشاب وأصدقائه، إلا أنه لم يهتم واستمر فيما يفعله، وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض على الشاب لتشهيره بالفتاة.