إصابة شاب بكسر في الحوض بعد سقوطه من القطار بالبحيرة

أصيب شاب عشريني بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، مساء اليوم، إثر سقوطه من قطار ركاب خط "القاهرة - الإسكندرية"، بمحطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو حمص المركزي، يفيد بوصول "أحمد. م. ع" 25 سنة، ومقيم بمحافظة الشرقية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وقال مصدر طبي بالمستشفى إنه يخضع للعلاج تحت رعاية مركزة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو حمص، وبالفحص تبين وقوع المصاب من قطار ركاب بمحطة أبو حمص، وجرى تحرير المحضر اللازم بالوقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.