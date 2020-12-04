صاحب فيديو سماح لـ "الوطن": الموضوع كبر مني وجاتلي رسايل "شتيمة" كتير

أكد الشاب مصطفى بخة، المعروف إعلاميا بصاحب فيديو "سماح"، إن الفيديو عبارة عن "هزار" بينه وبين أصدقائه وأن من قام بدور أبوسماح هو الحلاق الخاص به وأن صديقه ارتدى النقاب وقام بدور أم سماح.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل كممثل للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عدد من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

وتابع: "أنا بسعى على الفيديوهات وجالي كتير رسايل بتشتم والموضوع كبر مني فوق مانا متخيل".

بخة يهاجم الشعب المصري: للأسف شعب مريض ما بيصدق يزيط

هاجم مصطفى بخة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".

وكشف مصطفى بخشة، حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "بخشة" في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه كان "بيهزر" مع أصدقائه، وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل.

وأضاف: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أني أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وتابع: "الموضوع من أوله لأخره هزار وكل الناس اللي في الشارع بتمثل معايا ومحدش شتم ولا حاجة وأكيد أنا مش هاقصد أفضح حد ومش هنصح حد يعمل كده، وفكرة الفيديو أني بمنع الشباب أنها تعمل كده في البنات، وهو فيه رسالة في الفيديو لكن محدش استنى عليا ومحدش أداني حقي".

وأشار الشاب لمن أدى دور أبو سماح، وأطلق عليه "الرجل الأقرع" قائلًأ: "وده الحاج أبوسماح الحلاق بتاعي: أنت عندك بنت اسمها سماح؟، ليرد الأخير لا أنا عندي عمر وإبراهيم"، وأشار لشخص آخر كان يمثل دور أم سماح المنتقبة: "المنقبة أم سماح هو بيهزر وعادي عدوها" وكذلك "عريس سماح" :"وده العريس والعروسة مش نافعة خالص" ثم قبل الشخص الذي قام بتمثيل دور أبو سماح وقال له: "ابعتها لسماح بالله عليك".

ونشر الشاب، مقطع فيديو له، استمر عدة دقائق، رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع: "جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وعلى الرغم من محاولات البعض إسكات الشاب وأصدقائه، إلا أنه لم يهتم واستمر فيما يفعله، وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض على الشاب لتشهيره بالفتاة.