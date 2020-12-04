التحفظ على 29 سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة في حملة أمنية بسوهاج

واصلت مديرية أمن سوهاج، حملاتها الأمنية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط 29 قطعة سلاح، وكمية من المواد المخدرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة مكبرة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وجرى ضبط 29 قطعة سلاح "5 بنادق آلية، ٨ بنادق خرطوش، و١٦ فرد صناعة محلية".

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، جرى ضبط 13 قطعة من جوهر الحشيش المخدر زنة ٢٠٠ جرام، بحوزة شخص يقيم بدائرة مركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما جرى التحفظ على 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، زنة 120 جرامًا بحوزة شخص يقيم بمركز جرجا، وخمس لفافات من مادة "الشابو" المخدر بوزن ١٥ جرامًا، بحوزة شخص يقيم بدائرة مركز جرجا، و100 جرام حشيش بحوزة شخص يقيم بدائرة مركز المنشاه أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.