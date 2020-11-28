"أمن سوهاج" يضبط 35 قطعة سلاح و35 متهمًا ومواد مخدرة في حملات مكبرة

واصلت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملاتها المكثفة عقب انتشار مقاطع فيديو لإطلاق الأعيرة النارية، ابتهاجا بفوز مرشحين في انتخابات مجلس النواب.

ونفذت الأجهزة حملة مكبرة على المتاجرين في المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط 35 قطعة سلاح، وكميات من المواد المخدرة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، كلف اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات مكبرة على مختلف المراكز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، على حائزي الأسلحة النارية، ومن ظهروا في مقاطع فيديو يطلقون فيها النيران، ابتهاجا بفوز مرشحين في مجلس النواب.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 35 قطعة سلاح، و35 متهما، وتضمنت المضبوطات 5 بنادق آلية، و13 بندقية خرطوش، و17 فردا خرطوش صناعة محلية، وكميات من الذخيرة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، ضبطت قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام، و5 لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا 5 جرام، بحوزة "سيد.ا.ع" 35 عاما، عامل، مقيم بمركز المراغة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وضبط 21 قرصا لعقار التامول المخدر، وهاتف محمول حيازة "عاصم. ع"، 41 عاما، عامل، مقيم ببندر طما مركز طما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضبطت 16 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، يزنوا حوالي 200 جرام، حيازة "محمد. ج. م"، 48 عاما، عامل، مقيم بمركز أخميم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر، يزنوا حوالي 50 جرام، حيازة "محمد. ع. م"، 26 عاما، عامل، مقيم بمركز كوم امبو بأسوان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.