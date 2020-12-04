15 مليار جنيه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو نحو 15.2% خلال العام المالي الماضي، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار في العام المالي الذي يسبقه.

وقال عمرو محفوظ نائب وزير الاتصالات، إن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4% في العام المالي الذي يسبقه، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات.

وأضاف محفوظ في تصريحات صحفية، إن هذه المؤشرات تؤكد، أن مصر تمضي نحو تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي قوي وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الرقمية التي استطاعت أن تُحدِث تحولات جوهرية في الاقتصادات العالمية، ليصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي هدفًا إستراتيجيا تسعي إليه الدول لتحقيق الرخاء لشعوبها.

وأشار محفوظ إلى أن إستراتيجية بناء مصر الرقمية ترتكز على تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروع لربط كل المباني الحكومية في كل أنحاء الجمهورية البالغ عددها 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 30 شهرا، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 2019 باستثمارات بلغت 1.6 مليار دولار؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات الجائحة.