دليل خدمات يقدم خطوات الحصول على رخصة بناء أو محل في قنا وسوهاج

أصدرت وزارة التنمية المحلية لأول مرة دليل خدمات موحد لتقديم نحو 100 خدمة في محافظتي قنا وسوهاج للتيسير على المواطنين والإلمام بكل الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة بشكل جدي وسريع والمدة الزمنية التى تستغرقها والرسوم الإدارية منعا للتضارب.

رصدت "الوطن" في "س وج" أبرز الملامح والخدمات التى يقدمها دليل الخدمات الموحد من رخص بناء ومحال وإشغالات وخلافه الذى تم إصداره بالتنسيق بين برنامج التنمية المحلية بالصعيد والبنك الدولى وهى كالتالى،

-ماذا عن دليل الخدمات الموحد؟

قامت وزارة التنمية المحلية متمثلة فى المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى ومحافظى سوهاج وقنا بإعداد دليل متكامل للخدمات المحلية المقدمة للمواطنين فى المحافظتين ويمكن الاسترشاد به من قبل مؤسسات الدولة وموظفى الجهات الحكومية والمواطنين لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الخدمات.

-ما الذى يتضمنه الدليل؟

يحتوي الدليل على كافة المعلومات التى يحتاجها المواطن للحصول على الخدمة مثل اسم وطبيعة الجهة المقدمة للخدمة ومتطلبات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها والإجراءات المتبعة والرسوم والوقت المحدد لإنهاء الخدمة، وخريطة الإجراءات التي تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة.

- ما الخدمات التى يقدمها دليل الخدمات بسوهاج وقنا؟

نحو 100 خدمة يقدمها دليل الخدمات من خدمات تراخيص البناء ومنها رخصة بناء جديد وإصدار ترخيص تعلية وهدم للمباني والمنشآت وتوصيل مرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغاز وطلب تركيب مصعد وتسجيل اتحاد شاغلين وإقامة وتشغيل محطة تقوية محمول، بالإضافة إلى خدمات إشغال الطريق وتراخيص الإعلانات وخدمات إدارة أملاك الدولة وإدارة المواقف من طلب ترخيص مركبة نقل بطيء، وتجديد رخصة مركبة وطلب تصالح عن حجز إدارى.

-ما أبرز القطاعات التى يشملها الدليل؟

الدليل يتضمن 6 قطاعات من الخدمات، هي "البناء وعددها 35 خدمة، وتراخيص المحلات وعددها 19، وأملاك الدولة وعددها 9، والإيرادات وعددها 10، والإشغالات وعددها 5، وتراخيص الإعلانات وعددها 3، والمواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى بإجمالي 19 خدمة.

- هل يتم الالتزام بالإجراءات والخطوات الخاصة بكل خدمة؟

كل الخطوات والإجراءات الموجودة بدليل الخدمات تلتزم بها المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بمحافظتى قنا وسوهاج تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030 وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين الخدمات التى يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلى التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، بالإضافة إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

- إجراءات ترخيص بناء جديد، كم تستغرق؟

إجراءات إصدار ترخيص بناء جديد يستغرق 49 يوما تشمل الإجراءات والخطوات المتبعة والموظف المختص والمدة التى يستغرقها كل إجراء بحيث يعرف كل مواطن حقه جيدا وخطوات كل خدمة وإلى أى جهة يتوجه، وأيضا على سبيل المثال إصدار ترخيص تعلية يستغرق 30 يوما.

- هل الدليل قاصر على قنا وسوهاج فقط؟

نعم في الوقت الراهن يقتصر على قنا وسوهاج نظرا لأن برنامج تنمية الصعيد يركز حاليا على المحافظتين، وهذا الدليل الشامل من نوعه للخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية يصدر لأول مرة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الخدمات بشكل مبسط، وخطوات معلنة للجميع دون عراقيل.

-هل الدليل يساعد موظفى المراكز التكنولوجية فى تقديم خدمة متميزة؟

بالتأكيد الدليل يوضح اختصاص الموظف فى الخدمة التى يطلبها المواطن، والمدة الزمنية لإنجازها وذلك يقضي على أى تضارب في الإجراءات أو أى روتين، ودليل الخدمات الموحد يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ومحاور برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات، والتيسير على طالبي الخدمة، واستحداث آليات لمتابعة مدى تحسن الخدمات، حيث توجد إجراءات محددة لتقديم الخدمات مما يعد خطوة مهمة في سبيل تحديثها وحوكمتها، ومتابعة التحسن في تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمى التي تتبناها مصر حاليا.

- هل هذا يساهم فى تطوير أداء موظفي المحليات؟

دليل خدمات المحليات يعد أحد الأدوات المساعدة المقدمة للمراكز والأحياء بمحافظتي قنا وسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كدعم فني للعاملين بالمراكز والمواطنين، حيث يتضمن دورات العمل الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم، والمستندات المطلوبة والرسوم القانونية، وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية، وقد شارك في إعداد هذا الدليل ممثلون عن المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية ذات الصلة، والوحدة المحلية بديوان المحافظة وفريق العمل ببرنامج تنمية صعيد مصر، بمكون تحسين الخدمات، وعدد كبير من أفضل الاستشاريين في هذا المجال.