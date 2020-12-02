التنمية المحلية: تسهيلات للراغبين في التصالح بعد قرار المد

وجّهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بالتعامل الفوري مع قرار مجلس الوزراء اليوم، بمد التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام.

وشددت الوزارة على استمرار التسهيلات المقدمة للراغبين في التصالح، وسداد رسوم الجدية الخاص بمخالفات البناء.

وأوضحت الوزارة أنّه يُسمح باستكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء، والمراكز التكنولوجية، لاستكمال الأوراق الناقصة لمن دفع جدية التصالح.

يذكر أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أنّ هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فإنّ عدد طلبات التصالح في البحيرة تجاوز 250 ألف طلب، تليها القليوبية ثم الشرقية، والمنوفية بنحو 188 ألفا، تليها الجيزة بإجمالي 171 ألفا و478 طلبا، مشيرا إلى أنّ عدد طلبات التصالح في القاهرة وصل إلى 140 ألف طلب.