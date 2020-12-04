إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات بقاعدة بيانات "Cabells": نجاح دولي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إدراج مجلة جامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية "JHASS"، التي تصدر بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، ضمن قاعدة بيانات "Cabells" الدولية.

وأشار إلى أن إدراج المجلة يمثل خطوة جديدة ونجاح نحو إيجاد مكانة لها على المستوى الدولي رغم حداثتها، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لجامعة القاهرة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي.

التزام بالجودة والدقة الأكاديمية

وقال الخشت، إن دخول مجلة الجامعة ضمن قاعدة البيانات الدولية "Cabells"، يؤكد التزامها بالجودة والدقة الأكاديمية، ويضمن جذب المزيد من العلماء والباحثين حول العالم لنشر بحوثهم العلمية في المجلة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الدولية تضم أكثر من 11 ألف مجلة أكاديمية تغطي 18 تخصصًا في مختلف المجالات.

وتغطي قاعد "Cabells" مجالات: المحاسبة والاقتصاد والتمويل والإدارة والتسويق والمناهج والأساليب التعليمية وعلم نفس التعليم والإدارة وتكنولوجيا التعليم وعلوم المكتبات وعلم النفس والطب النفسي وعلوم الكمبيوتر وأنظمة معلومات الأعمال والإدارة الصحية والتمريض والرياضيات وعلم الفلك والعلوم البيولوجية والكيمياء والجيولوجيا وعلم المحيطات والفيزياء.

تساعد الباحثين في دول العالم

أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن قاعدة بيانات "Cabells"، تساعد الباحثين في دول العالم على تحديد المجلات التي تناسب طبيعة تخصصهم وطبيعة الأبحاث التي يقومون بإنجازها، مضيفا أنها تضع عددا من المعايير التي يتم علي أساسها تضمين المجلات، أبرزها "النزاهة"، إذ يجب أن تقوم المجلة بحماية المقالات المنشورة فيها بشكل كامل من التعديلات أو التزوير غير المصرح به، إلى جانب الموضوعية، من خلال التحقق من المقالات المنشورة فيها عبر عملية مراجعة صارمة.

المقالات المنشورة في المجلة ذات صلة بالأولويات الحالية

أكد الخشت، أن من أبرز المعايير لضم المجلات "المنفعة والأهمية"، إذ يجب أن تكون المقالات المنشورة في المجلة ذات صلة بالأولويات الحالية في مجالها، وأن تكون ذات فائدة للمجتمع الأكاديمي، من خلال مراجعة الأقران في المجلات التي تستخدم مراجعة دقيقة، لتضمينها في قاعدة البيانات.

وتعرف "مراجعة الأقران" بأنها عملية متعددة الخطوات للحصول على المشورة بشأن الأبحاث المقدمة للنشر من خبراء في المجال وليسوا جزءًا من فريق تحرير المجلة قبل قبولها للنشر، من أجل التخلص من الجودة المنخفضة أو غير الملائمة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ما تحققه الجامعة خلال الفترة الحالية من إنجازات على كل المستويات، خاصة ملف التصنيفات الدولية، رغم صعوبة المرحلة على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، نتيجة جهود كبيرة وتنفيذ للخطط الاستراتيجية للجامعة، والعمل عليها على أرض الواقع، وتقديم الحوافز وتوفير المناخ المناسب لعمل علماء وباحثين الجامعة في كل المجالات.

يذكر أن المجلة أنشأها رئيس التحرير الدكتور محمد عثمان الخشت، وتضم مجموعة من نواب رئيس التحرير: الدكتور محمود السعيد محمود، والدكتور هبة نصار، والدكتور عبير محروس، وينشر باحثون من جامعات عالمية بحوثهم فيها، مثل جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.