مجلة أمريكية: أنصار ترامب يرفضون مواجهة الواقع مثل زعيمهم

ذكرت مجلة محلية أمريكية، اليوم الاثنين، أنّ أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كزعيمهم يرفضون مواجهة الواقع.

وأوضحت مجلة "رولنج ستون" الأمريكية، التي تصدر من سان فرانسيسكو، أنّه في الوقت الذي انتشرت فيه الاحتفالات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد بتفوق جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يوم السبت، فإنّ مؤيدي ترامب يتمسكون في الغالب بمزاعم الرئيس الكاذبة بأنّه تعرض للسرقة.

وتابعت :"باستخدام حجج كاذبة مماثلة لتلك التي يقولها ترامب ووكلاؤه، أعرب أنصار الرئيس المذهولون عن استيائهم من قرار المؤسسات الإخبارية باستخدام الرياضيات، والإبلاغ عن حقيقة أنّ جو بايدن فاز بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وقال راندي توفيتشي أحد مؤيدي ترامب في ويسكونسن لقناة تلفزيونية: "كل شيء تم إصلاحه، هناك الكثير من الفساد وقع في فرز الأصوات".

وأضاف داعم آخر لترامب، هو يدي دينيس تيبي من ولاية بنسلفانيا، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ مشاهدة تقدم الرئيس المبكر تدفع إلى حدوث إحتيال.

وتابع تيبي: "إذا انتهى [بايدن] بحصوله على هذا العدد من الأصوات الانتخابية، فإنه بالفعل حصل عليها من خلال التزوير والخداع والإجرام البسيط".

ولم يكن هناك دليل على حدوث تزوير من الناخبين على نطاق واسع.

وقالت جيسيكا بيل، وهي مؤيدة أخرى لترامب من ولاية بنسلفانيا، لصحيفة "تايمز"، إنّها تتابع عن كثب الأخبار ليل نهار ومستعدة للاضطرابات المدنية.

وأضافت بيل زورا، أنّ الأمريكيين يتم إسكاتهم، واصفة خسارة ترامب بأنّها "انقلاب".

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي"، أنّه يجري تشجيع أنصار ترامب على الاحتجاج في عواصم الولايات من قبل مجموعة تسمى "أوقفوا السرقة". وهي المجموعة التي تم حظرها من فيس بوك "لنشر معلومات مضللة والتحريض على العنف".

ويزرع ترامب وأتباعه بذور العنف على مستوى غير مسبوق.

وأشارت "يو إس إيه توداي"، إلى أنّ مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية تتمثل مهمتها في "دق ناقوس الخطر لمنع نشوب صراع مميت" حول العالم، ركزت لأول مرة على الولايات المتحدة.

وحذّرت المجموعة، المسؤولين باتخاذ احتياطات إضافية.