التحفظ على مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية 133 عبوة كريمات بدون مستندات، مجهولة المصدر داخل مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص، خلال حملة على المحال التجارية، اليوم، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابه التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بضبط 133 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات" بدون مستندات ومجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وضمن حملاتها المستمرة، ضبطت مباحث التموين مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية وانتاج الكمامات الطبية المقلدة خلال حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة بدون ترخيص بداخله 34,120 عبوة سلع غذائية "شاى و خل طعام و بن ومشروبات سريعة التحضير ومنظفات صناعية ومعسل دخان مغشوش" عليه علامات مقلدة مختلفة "منتج نهائى" و 180 كيلو جرام شاى وتبغ خام بدون مستندات ومجهولة المصدر و مستلزمات إنتاج و 4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة و750 كيلو جرام بندارول "مزورة" تمهيدا لطرحها بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لانتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص بداخله 260 ألف قطعة كمامة طبية "منتج نهائي وتحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية و 309500 متر "أقمشة منسوجة وسلك دعامة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق