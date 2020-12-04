فيديو.. "حمادة" يهبط من "زحل" لمحاورة نجوم القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء

عرض برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC"، تقريرًا لمراسله محمد مصطفى "حمادة"، من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، جاءت فكرته الفيديو في إطار كوميدي ساخر، حول عودة "حمادة" من كوكب زحل، لإجراء حوارات مع الفنانين على "ريد كاربت" المهرجان.

تفاعل عدد كبير من النجوم مع "حمادة"، بينهم خالد أنور ونيللي كريم وجوري بكر وبسمة وهدى المفتي وسارة عبد الرحمن ومي سليم وأحمد مجدي ومنة شلبي ومحمد الشرنوبي، من خلال إخباره بطريقة ساخرة أسمائهم والكوكب الذي أتوا منه، وأجابوا على عدد كبير من الأسئلة الساخرة.

اختار الفنان إسلام إبراهيم، أن يمنح يسرا لقب "نسمة الشاشة"، وسارة عبد الرحمن لقبت محمد هنيدي بـ"أبو الكوميديا"، وجوري بكر أطلقت على أحمد عز "الوسيم الأعزب"، وشارك عدد آخر من الفنانين لمنح بعض النجوم ألقاب.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي افتتح فعالياته، يوم الأربعاء الماضي 2 ديسمبر، في دار الأوبرا المصرية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 10 ديسمبر المقبل.

وتحاور الإعلامية ريا أبي راشد في الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة، الفنانة منى زكي، التي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح أمس، بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام الجلسة الحوارية في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما.

منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

وكان لمنى زكي، العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالاضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكي".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و"عن العشق والهوى" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"دم الغزال"، وكذلك دورها الشهير في"احكي يا شهر زاد" الذي تناولت من خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا في فيلمي "أسوار القمر"، و"ولاد العم".