مصورو "القاهرة السينمائي" يتجاهلون السفير الفرنسي على السجادة الحمراء

امتنع عدد كبير من مصوري وسائل الاعلام عن تصوير السفير الفرنسي، أثناء مروره على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقام المصورون بتنحية كاميراتهم أثناء مرور السفير، وذلك بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بشأن الرسومات المسيئة للرسول محمد، صل الله عليه وسلم، التى أحدثت أزمة بين فرنسا والدول الإسلامية خلال الفترة الماضية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، من إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، اليوم الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح "WE"، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

وشهد حفل افتتاح المهرجان كواليس عديدة، أبرزها كان بكاء الفنانات، أثناء تكريم السيناريست وحيد حامد، ومنهن يسرا وإلهام شاهين وأمينة خليل ومنة شلبي وعلا رشدي والمخرجة ساندرا نشأت.

كما غابت الفنانة رانيا يوسف هذا العام عن المهرجان لأول مرة، حيث أعلنت بشكل كوميدي، عدم حضورها افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها على "تويتر".

وأبدت الفنانة التونسية درة، سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت الفنانة درة، صورتها بالفستان الذي ارتدته خلال حفل الافتتاح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها "يظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائمًا متميّز، هذا المهرجان العريق والذي عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالانتماء لها".

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.