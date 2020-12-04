فيديو.. مدير مشروع القطار المكهرب: سيكون شريان الوصول للعاصمة الجديدة

قال المهندس أيسر أحمد مدير مشروع القطار المكهرب، إن المشروع من أهم وأكبر المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في مصر، حيث سيكون الشريان الأول للوصول للعاصمة الإدارية الجديدة كنقل جماعي، وسيكون عبارة عن 12 محطة تبدأ من عدلي منصور وحتى الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أحمد خلال حديثه على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أسماء المحطات ستكون كالآتي: "عدلي منصور- العبور- الشروق- المستقبل- بدر- الروبيكي- نيو بدر- العاصمة1- العاصمة 2 - الصناعية- العاشر من رمضان".

وتابع أحمد أنه تم تحقيق 85% من المشروع من إجمالي الخرسانات المنفذة و35% من إجمالي أعمال التشطيبات، مشددا على أن إدارة المشروع ملتزمة بكافة الإجراءات الاحتياطية والاحترازية من تعقيم وتطهير بجميع الأماكن التي يتواجد بها المهندسين والعمال، ولم يتوقف المشروع خلال الموجة الأولى من كورونا أو الموجة الثانية، سوى 48 ساعة للتطهير والتعقيم.