وزير النقل: تشغيل القطار المكهرب تزامنا مع احتفالات ذكرى أكتوبر 2021

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم تشغيل أول قطار كهربائي في مصر "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان" أمام الجمهور تزامنا مع احتفالات ذكرى النصر من 6 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، موضحا أن الجميع داخل وزارة النقل يعمل من أجل تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال وزير النقل، خلال جولته التفقدية لأعمال تنفيذ القطار الكهربائي، اليوم، إن مسار القطار الكهربائي، سيكون موازيا لطريق "القاهرة - الإسماعيلية" بإجمالي 15 محطة، وصولًا إلى المركز الطبي العالمي، ثم يتفرع شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا أنَّه يتمّ تنفيذه بطول 84 كيلومترًا، موضحًا أنَّ القطار سيخدم المناطق العمرانية في اتجاه شرق القاهرة وطريق "القاهرة - الإسماعيلية"، اعتبارًا من محطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، وصولًا إلى المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتابع وزير النقل: "أيضًا القادمون من الطريق الدائري، سيتسخدمون القطار الكهربائي، بداية من مدن العبور والمستقبل والشروق، مرورًا بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر"، ويخدم أيضًا المدن الصناعية والجديدة هي: "العبور- العاشر من رمضان - الشروق - الرحاب - مدينتي - العاصمة الإدارية"، ويتمّ تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة، ويعمل بـ22 قطارًا عقب تشغيله.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أجرت تعديلا على تصميمات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، شمل إضافة 3 محطات إضافية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة رابعة بالعاشر من رمضان، لتصل أطوال المشروع إلى 84 كم بعدما كانت قبل التعديلات 68 كم، حيث تم مد المشروع ليشمل إضافة محطة أمام كنيسة الميلاد بالعاصمة الإدارية وأخرى أمام المدنية الرياضة وثالثة أمام الكيان العسكري ونادي الرماية بالعاصمة الإدارية ومحطة رابعة بمدينة العاشر من رمضان وتصل إجمالي محطات المشروع إلى 15 محطة بإطوال 84 كم.