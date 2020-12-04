مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين بالسويس

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين، بحادثين بطريق "السويس - القاهرة" والجلالة، ونقل المتوفى إلى مشرحة السويس والمصابين إلى الأميري.

وشهد طريق "الجلالة - العين السخنة"، مصرع شخص إثر انقلاب سيارة نقل، واشتعلت النيران داخلها، وسيطرت الحماية المدنية عليها.

فيما شهد طريق "السويس - القاهرة"، إصابة 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ونقل المصابين على الفور إلى مستشفى السويس العام.

وانتقلت قيادات الشرطة الي موقعى الحادثين، وحررت محاضر بأقسام شرطة فيصل وعتاقة.