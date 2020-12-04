الصحة تتوقع زيادة إصابات كورونا 300%.. كم الرقم اليومي المحتمل؟

توقعات مستمرة بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الشهر المقبل، بصورة كبيرة، تصل إلى 3 أضعاف الزيادة الحالية، بنسبة 300%، حسبما كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ"الوطن"، أن شهري يناير وفبراير، فضلا عن ديسمبر، هي أعلى شهور يتوقع فيها تسجيل نسب إصابات على مستوى العالم.

ما سبب ارتفاع النسبة اليومية؟

النسبة التي توقعتها مصادر وزارة الصحة لإصابات كورونا، والتي بلغت 300% خلال الشهرين المقبلين، فسرها الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، ومدرس في كلية الطب بجامعة مصر الحديثة، بأنها تتعلق بمدى التزام المواطنين من عدمه، ولا علاقة لها بتحور الفيروس، بحسب تعبيره.

شكل الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تنقسم إلى شقين، بحسب تصريحات الأنصاري لـ"الوطن"، الأول: يتمثل في مدى التزام البشر بالإجراءات الاحترازية، وهو ما ينعكس في أعداد الإصابات اليومية، أما الشق الثاني: يتمثل في الفيروس وقدرته على إحداث المرض في جسم الأشخاص، وهذا الأمر ينعكس في أعداد الوفيات بالفيروس.

300 % تعني 3 آلاف إصابة يومية

3 آلاف إصابة يوميا، هو العدد المتوقع الوصول إليه في إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الشهرين المقبلين، حسبما أشارت توقعات مصادر الصحة، بأن تصل النسبة إلى 300%، وبحسب تعبير استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، كلها تقديرات واحتمالات، والفيصل الوحيد هنا هو مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من عدمه، حتى لا يؤدي إلى مزيد من العبء على القطاع الصحي بمصر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.