عاجل.. "الصحة" تتوقع زيادة أعداد إصابات كورونا 300% الفترة المقبلة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد الشهر المقبل، بصورة كبيرة، تصل إلى 3 أضعاف الزيادة الحالية.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ"الوطن"، أن شهري يناير وفبراير فضلاً عن ديسمبر، هي أعلى شهور يتم فيها تسجيل نسب إصابات على مستوى العالم.

وأضافت المصادر أن الزيادة التي تحدث متوقعة، من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ونبهت لها من الشهر الماضي، تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وأوضحت أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أعدت بروتوكولا استباقيا للتعامل مع الموجة الثانية للفيروس، وهو النسخة الرابعة لبروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، وتضمن البروتوكول مضادات الفيروسات، للتناسب مع طبيعة فصل الشتاء والأمراض التنفسية التي تنتشر فيه، كما تضمن البروتوكول عقار الريمدسفير، وتم التوسع في استخدامه في جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الجامعية، وتم استخدامه مع جميع الحالات.

وأشارت المصادر إلى زيادة أعداد الوفيات والاستمرار في زيادة أعداد الوفيات في حال عدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع الفيروس، والاستهتار، فتم ملاحظة التراخي من المواطنين، من خلال لجنة أزمة كورونا، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في السيطرة على الفيروس.

وتابعت المصادر: غلق المنشآت أو الغلق الكلي لا نميل له، لكن وضعت خطة في حال انتشار الفيروس في منطقة معينة، سيتم غلق المنشأة التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت المصادر، أن فيروس كورونا سريع الانتشار، ولا يوجد فئة مستثناة من الإصابة به، وعن توفير اللقاحات قالت: لا داعي للقلق بخصوص هذا الشأن، الدولة تهتم بهذا الملف جيدا، وعلى المواطنين ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، والبعد عن إقامة أي مناسبات خلال هذه الفترة بقدر الإمكان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة، ويعتبر أمس هو أعلى تسجيل في أعداد مصابي فيروس كورونا منذ ما يقرب من 4 شهور حيث كسرت مصر حاجز الـ400 إصابة.