مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والصناعة الأحد المقبل

يعقد وزيرا المالية والتجارة والصناعة الدكتور محمد معيط ونيفين جامع مؤتمر صحفي، بعد ظهر الأحد المقبل، في مقر وزارة المالية ولم تفصح وزارة المالية في بيان صحفي الغرض من عقد المؤتمر.

وكشف مصدر مطلع، لـ"الوطن"، أن الهدف الاساسي من المؤتمر هو شرح تفاصيل مبادرة السداد النقدي الفوري للأعباء التصديرية والإعلان عن خطوات جديدة لدعم المصدرين والصادرات المصرية بالخارج.

مبادرة "السداد النقدي الفوري" للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

ونجحت المبادرة في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر من 1500 شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة بجانب صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السابعة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل 30 نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي سابق، أنه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.