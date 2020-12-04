"ابن خالة أمي".. قرابة غامضة تكشف حيلة عصابة الكلى: الفردة بـ20 ألف

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات مباحث رعاية الأحداث في قضية القبض على عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة، حيث تبين أن التشكيل المكون من عاطلين وسيدتين مسجلين خطر سبق ضبطهم فى جرائم سرقة واستغلال الأحداث وصغار السن.

ووفقا للتحريات فقد اختار المتهمون ضحاياهم من المتسولين والمشردين، ويقومون باحتجازهم في شقة بمنطقة شعبية بالجيزة، وإطعامهم، ثم يزورون لهم أوراقا تفيد بوجود صلة قرابة بينهم وبين الشخص الذى سيسرقون "الكلية" منهم لأجله، حيث يزورون أوراقا تثبت أن المشترى يرتبط بصلة قرابة بهم عن طريق الأم "ابن خالة الأم".

واعترف المتهمون فى التحقيقات، أنهم يدفعون للضحية مبلغ 20 ألف جنيه للكِلية، تخصم منها نفقات الطعام والملابس بينما يتكفلون هم بنفقات تجهيز الأوراق المطلوبة لعمليات النقل والتحاليل الطبية اللازمة قبل خضوعهم للجراحة.

وقال المتهمون إنهم يجبرون الضحايا على توقيع إيصالات أمانة حتى يحكموا سيطرتهم عليهم ومنعا لهروبهم أو التراجع عن إجراء العملية، ثم يتم إجبارهم على التوقيع على تبرعهم بالكلى طواعية وبدون أي مقابل.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام 4 أشخاص عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغا ماليا للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وأمكن تحديد 8 حالات من المجنى عليهم وباستدعائهم حضر شخصان لأحدهما معلومات جنائية وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهما على مبالغ مالية بعد إجرائهما الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في استقطاب المجني عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كُلى" مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.