النيابة تستعلم عن طبيب ومعمل تحليل في عصابة بيع "الكلى" بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية، الاستعلام عن الطبيب "تامر . ز" رئيس قسم زراعة الكلى بأحد المستشفيات بالمعادي، ومعمل الطبيبة "ميرفت . أ" بالدقي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة بعد اعتراف سمسار عصابة الأعضاء البشرية بالأزبكية المقبوض عليها بالعمل لصالح الطبيب، وأنه يتقاضى عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع، أنه يصطحب المتبرعين.

كما اعترف المتهم بأنه باع كليته منذ 10 سنوات بمعرفة الطبيب المذكور، ومنذ ذلك يزاول نشاطه فى تجارة الأعضاء،و بتطوير مناقشته إعترف بإستقطاب 4 أشخاص لبيع الكلى وأنهم موجودون بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيداً لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية،و تم ضبطهم بإرشاده وهم (ثلاثة عمال تتراح وأعمارهم يبين 18 إلي 30 سنة "، وبمواجهتهم إعترفوا وأضاف الأخير بإجرائه عملية تبرع بكليته بتاريخ شهر فبراير الماضي بإحدى المستشفيات بالمعادى بمعرفة الطبيب المشتبه بهم مقابل مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه إستلم منهم 10 آلاف جنيه وحضر اليوم لإستلام باقى المبلغ.