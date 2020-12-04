إزاي تفرق بين الفرز الأول والثاني.. أسعار متر السيراميك في الأسواق

عند شراء شقة سكنية جديدة والبدء في تشطيبها استعدادا للسكن بها، أو في حالات الرغبة في تجديد المنزل باستخدام السيراميك أو الرخام أو الجرانيت، يحرص صاحب الشقة أو العقار على اختيار الأنسب له حسب الميزانية المحددة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت في الأسواق، ونصائح لمعرفة الفرز الأول من الثاني، وفق محمد أيمن أحد تجار السيراميك، كالتالي:

أسعار السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت

متر السيراميك فرز أول: يتراوح بين 70 و85 جنيها، ويختلف السعر حسب شكل وحجم السيراميك.

متر السيراميك فرز ثاني: يتراوح بين 45 و65 جنيها، ويختلف السعر حسب شكل وحجم السيراميك.

متر البورسلين: يتراوح بين 130 و150 جنيها، ويختلف من مكان لآخر حسب العروض المقدمة للعملاء.

سعر متر الرخام للأرضيات: يتراوح من 150 وحتى 200 جنيه، ويتحدد السعر وفق شمول عملية البيع لقيمة التركيب أو بدون تركيب.

سعر متر الجرانيت للأرضيات: يتراوح من 250 وحتى 280 جنيها، ويجري تحديد سعر متر الجرانيت وفقا للعروض المختلفة بين تاجر وآخر.

نصائح للتفرقة بين الفرز الأول والثاني

ووجه أيمن، عددا من النصائح للعملاء الراغبين في شراء السيراميك، لمعرفة الفرز الأول من الثاني، حتى لا يقع العميل في فخ شراء السيراميك الفرز الثاني على أنه فرز أول، وجاءت النصائح كالتالي:

- يمكن معرفة الفرق بين السيراميك الفرز الأول والثاني من خلال حجم البلاطة، فالفرز الأول دائما ما يتميز بكبر حجم البلاطة المستخدمة، حيث إن الفرز الأول هو الذي يتحمل تكبير حجم البلاطة.

- يمكن معرفة الفرز الأول من الثاني من خلال سلامة السطح الخاص بالسيراميك، فإذا كان سطح السيراميك سليما وليس به خدوش يكون في أغلب الأحيان فرزا أولا، أما إذا كان به خدوش أو ظهر على السطح أي لعيوب فيكون فرزا ثانيا.

- يلجأ الكثير من العمال إلى حيلة أخرى لمعرفة الفرز الأول من الثاني، مثل وضع قطعة من السيراميك على طرف اللسان، حيث يستطيعون تحديد ذلك من خلال مراقبة امتصاص السيراميك للمياه.