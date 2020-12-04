مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار بمحطة حافلات بباكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون، إثر انفجار وقع اليوم، في محطة للحافلات بمدينة "روالبندي" الباكستانية.

ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية، عن الشرطة، إنه جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ العديد من المحال المجاورة.

وأضافت القناة، أنه جرى تطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه كان هناك 500 جرام من المتفجرات مزروعة عند أحد الأعمدة في محطة الحافلات.