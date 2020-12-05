المستندات المطلوبة لإصدار رخصة بناء وفق الدليل الموحد بقنا وسوهاج

بعد إصدار وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى أول دليل موحد للخدمات فى محافظتى قنا وسوهاج، للتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات دون أى عراقيل.

رصدت "الوطن"، المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء فى المحافظتين وفق دليل الخدمات الموحد، وهى كالتالي:

- حضور من يصدر باسمه الترخيص أو من يمثله أمام موظف المركز التكنولوجى لتقديم توكيل موثق بالشهر العقارى للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات الترخيص.

-صورة بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه

-طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم 119_2008

-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى

-صورة بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية موقعة من المهندس

-حساب قيمة تكاليف الأعمال

-3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى-صورة عضوية نقاية المهندسين للمهندس أو للمكتب الهندسى

- مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصلاحية إن وجدت

-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الانشائية المعتمدة من متكب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن اخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر.

-سند الملكية: عقد الملكية المسجل، عقد بيع ابتدائى مشمول بصحة ونفاذ،عقد بيع ابتدائى مشمول بحكم صحة توقيع، قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهة الإدارية، الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك- بالنسبة للقرى يمكن الاعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية ويعتمد من رئيس الوحدة المحلية بالقرية وذلك لحين انعقاد المجالس المحلية.

- فى حال وجود مصعد بالرسومات يتم تقديم المستندات المطلوبة لتركيب المصعد ضمن ملف الترخيص للمبنى ويمكن أن يتم تسليم المستندات لاحقا.

- المدة الزمنية لتلك الإجراءات شهر

وفيما يتعلق بالرسوم :

-رسم إصدار الترخيص 100 جنيه للدور الواحد بالمدينة و40 جنيه للدور الواحد بالقرية ،ولايجاوز رسم الاصدار الف جنيه مع زيادة الحد الاقصى سنويا بواقع 3% منذ صدور القانون119 لسنة 2008

-تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة

-رسم تنمية موارد 10 قروش

-ضريبة نوعية 60 جنيها للمدينة، و30 جنيها للقرية

- رسم صندوق خدمة 20 جنيها

-رسم تجميل مدينة 50 جنيها حتى 3 أدوار، و100 جنيه حتى 6 أدوار و500 جنيه لأكثر من ذلك.