من يوم حتى عام ونصف.. "الصحة" تعلن جداول التطعيمات للأطفال

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، اليوم، جدول تطعيمات الأطفال منذ الولادة حتى عمر سنة ونصف.

عند الولادة

وقالت الوزارة، في منشورها، إنه لدى الولادة يتم تطعيم الأطفال ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي خلال 24 ساعة الأولى من الميلاد حقناً بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن، وتطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية) نقطتين على اللسان، والتطعيم ضد الدرن حقناً داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

عند شهرين

وأوضحت "الصحة"، أنه عند وصول الطفل لعمر شهرين يتم التطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الأولى) نقطتين على اللسان، ثم تطعيم الخماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الكبدي الفيروسي بي والانفلونزا البكتيريا، وذلك حقناً بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

عند 4 أشهر

وأشارت إلى أنه عند عمر 4 أشهر؛ فإنه يتم تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال (الجرعة الثانية)، عبر نقطتين على اللسان، والتطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن "سولك"، وذلك حقناً بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر، ثم تطعيم الخماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الكبدي الفيروسي بي والانفلونزا البكتيريا، وذلك حقناً بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

عند 6 أشهر

ولفتت إلى أنه عند عمر 6 أشهر، يتم تطعيم الطفل ضد شلل الأطفال (الجرعة الثالثة) على اللسان، وتطعيم الخماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الكبدي الفيروسي بي والانفلونزا البكتيريا، وذلك حقناً بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

عند 9 أشهر

وقالت الوزارة إنه عند عمر 9 أشهر؛ فيتم تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال (الجرعة الرابعة) عبر نقطتين على اللسان، كما يتم إعطاء كبسولة "فيتامين أ".

في عمر عام

عند وصول الطفل لعمر عام؛ فإنه يتم تطعيم الطفل ضد شلل الأطفال (الجرعة الخامسة) عبر نقطتين على اللسان، والتطعيم ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألماني (جرعة أولى) حقناً تحت الجلد بالذراع الأيمن.

عند 18 شهر

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة المنشطة) عبر نقطتين على اللسان، وتطعيم ثلاثي ضد الدفتيريا، والسعال الديكي، والتيتانوس عبر جرعة منشطة حقناً في العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر، والتطعيم ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألماني (الجرعة المنشطة) حقناً تحت الجلد بالذراع الأيمن، وإعطاء كبسولتين فيتامين أ.