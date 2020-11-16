تبدأ من 180 جنيها.. أسعار وأماكن التطعيمات الإضافية للأطفال للوقاية من الأمراض

تطعيمات الأطفال واحدة من أهم الوسائل الدوائية والعلاجية التي تضمن عدم إصابة الأبناء ببعض الأمراض الخطيرة مثل الحصبة أو الفيروس الكبدي الوبائي ب، وحتى الأمراض المنتشرة مثل الأنفلونزا والديدان المعوية، وهي الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة مع طلاب التعليم الأساسي.

وتستعرض "الوطن" الأماكن الخدمية التي تقدم تطعيمات الأطفال الإضافية بغض النظر عن تطعيمات وزارة الصحة وأسعارها ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

التطعيمات الواجب اتخاذها للأطفال

ووفقًا لإرشادات مركز المصل واللقاح "فاكسيرا"، فإنه يتوفر عدد من التطعيمات الإضافية التي يمكن للآباء إعطاؤها للأطفال، ويتم ذلك من خلال التوجه إلى المركز، وبعد فحص الطفل، يتم وضع قائمة التطعيمات بمواعيدها، وجاءت أهم تلك التطعيمات وأسعارها كالآتي:

- لقاح الالتهاب الكبدي الفيروسي "أ" سعر الجرعة أطفال: 270 جنيهًا.

- فيروس الروتا سعر الجرعة 500 جنيه.

- الإنفلونزا الموسمية سعر التطعيم 180 جنيها.

- المكورات الرئوية سعر التطعيم 500 جنيه.

- الجديري المائي سعر التطعيم 320 جنيها.

- الحمى الشوكية سعر التطعيم 540 جنيها.

عناوين مركز المصل واللقاح فاكسيرا في جمهورية مصر العربية:

محافظة القاهرة

المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407

محافظة كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406