 بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بأسوان

أصيب اليوم، 11 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة وادي النقرة، التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة، ومستشفى كوم أمبو المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة وادي النقرة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: حمزة يوسف محمود 47 عاما، مصاب بسحجات متفرقة بالوجه، ومحمد محمود إسماعيل 42 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد محمود محمد 48 عاما، مصاب بكدمة بالصدر، وحماده بدوي حسيب الله 36 عاما، مصاب بسحجات باليد اليمنى، وعلي علي أحمد 38 عاما، مصاب بسحجات بالوجه وكدمة بالكتف الأيمن، وربيع محمود محمد 42 عاما، مصاب بجروح بالوجه وسحجات بالرأس، ويوسف محمد علي 37 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعلاء سيد أبو المعاطي 30 عاما، كدمات متفرقة بالساعد الأيسر، ومحمود عبده أحمد 40 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة أسفل الرأس، وركابي يوسف طه 37 عاما، كدمة أعلى الأنف بالجبهة، ومحمود عبدالحميد علي 27 عاما، مصاب باشتباه كسر بمفصل الكوع الأيمن.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.