وزير الخارجية السعودي: ميليشيات تتبع إيران تستخدم العنف في العراق

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام منتدى حوار المتوسط، اليوم، أن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة.

وقال بن فرحان، إن ميليشيات تتبع إيران تستخدم العنف في العراق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد الوزير السعودي، على أن المملكة لا تؤيد عمليات الاغتيال، موضحا أنها "ليست من سياستنا".

وعن علاقة السعودية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال فيصل بن فرحان: "من خلال الحوار مع إدارة بايدن، سنصل لتوافق حول قضايا المنطقة".

وفي ملف السلام في الشرق الأوسط، أوضح وزير خارجية السعودية أن بلاده تؤيد "اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".

وتابع بن فرحان قائلا: "لدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا عند موافقتها أن تصبح فلسطين دولة مستقلة".

وحول مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكد وزير الخارجية السعودي على "العمل مع مجموعة العشرين على التخفيف من تداعيات كورونا عالميا".

وذكر بن فرحان، أن "السعودية اتخذت إجراءات صحية كبيرة ضد كورونا، والوضع الآن جيد"، موضحا أن: "جائحة كورونا أثرت علينا وكان لها تداعيات اقتصادية".