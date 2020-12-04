الفيوم توجه بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية ديسمبر

ترأس الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، لجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور أعضاء اللجنة، السكرتير العام، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، ونقيب مهندسي الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تقديم 118 ألف طلب تصالح حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما تم متابعة آخر أعمال لجنة مراجعة التراخيص، التي انتهت من مراجعة كافة تراخيص مدينة الفيوم.

وأشار نائب المحافظ إلى البدء في مراجعة تراخيص البناء بمراكز المحافظة المختلفة، لافتا إلى مراجعة الاشتراطات البنائية، التي سيتم إعلانها قريبا، مناشدا أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة في 31 ديسمبر.

كانت محافظة الفيوم، تفوقت على كل المحافظات الأخرى في الانتهاء من ملف التصالح للمباني المخالفة، حيث وصلت إلى 100% على إجمالي عدد المخالفات المتواجدة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنّه تم الانتهاء من كافة ملفات التصالح التي وصلت إلى 113 ألف طلب بإجمالي 410 مليون جنيه حصلت عليها الدولة جراء المبالغ المدفوعة مقدمًا لجدية التصالح، موضحًا أنّه لا يزال هناك بعض المواطنين يصرون على المخالفة والتعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة ولكن يتم التصدي لهم بكل حزم.

وكشف "الأنصاري" عن إزالة 800 مخالفة جديدة في المهد حتى الآن، خصوصًا أنّ هناك مواطنين يتقدمون بطلب للتصالح قبل التعدي ويقوم بالبناء بعد تقديم الملف قبل أن تذهب اللجنة للمعاينة، وكل هذه الحالات تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها.