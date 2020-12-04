"الدفاع الشعبي" ينفذ تدريبا لمجابهة الأزمات والكوارث بالفيوم

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الفيوم بتنفيذ التدريب العملي المشترك على مجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية في مجابهة الأزمات والكوارث.

يأتي التدريب العملي للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسؤولي كل الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الأثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة بما يتناسب مع التحديات المحتملة وتم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف.

وفي ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتفتيش عليها، والمرور على معسكر ومخيم الإيواء الذي تم تنظيمه بمشاركة مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال المتضررين، وتنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

وفي نهاية المشروع تم عرض فيلما تسجيليا عن شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، كذلك تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.