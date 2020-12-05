منعت عنه الجرعة.. التفاصيل الكاملة لانتحار مدمن بعد قتل زوجته بالغربية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل جديدة في واقعة قيام مدمن هيروين ومالك ورشة حدادة بمدينة زفتى بالغربية، بالانتحار عقب قيامه بقتل زوجته، حيث تبين أن المتهم هرب من شقته بعد تناول جرعة من مادة سامة لخوفه من أبنائه بعد علمهم بقيامه بقتل زوجته.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وزوجته بسبب منعها عنه جرعة الهيروين، أثناء تواجدهما بمفردهما فى الشقة، فانهال عليها ضربا، لكنها ظلت متشبثة به حتى لا يصل لمكان جرعة الهيروين، فانهال الزوج عليها ضربا بعنف حتى رقدت على الأرض جثة هامدة.

عقب ذلك توجه إلى المكان الذى خبأت به الهيروين وقام بتناول جرعة كبيرة، وأثناء وجوده فى الشقة وصل ابنه وابنته وعلما من الجيران بحدوث مشاجرة بين والدهما ووالدتهما، ثم دخلا الشقة فاكتشفا وفاة الأم، فتسلل هاربا بعد أن ابتلع مادة سامة.

وذكرت التحريات أنه عثر على ربة منزل متوفية داخل منزل الزوجية وبها سحجات.

وفـى وقت معاصر تبلغ للقسم بوفاة زوج ربة المنزل 43 سنة، مالك ورشة حداده مقيم بذات العنوان، منتحراً، عقب تناوله مادة غير معلومة لدى اكتشافه وفاة زوجته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث الغربية، تبين قيام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته، حال تواجدهما بمسكنهما وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لاعتراضها على تعاطيه المواد المخدرة وعدم عمله ومغادرته المنزل ولدي وصول نجليهما 10 سنوات طالبة، 18 سنة ميكانيكي اكتشفا وفاة والدتهما.

وتبين أنه تناهي لسمع الجيران وجود مشاجرة بين الزوجين وعقب ذلك غادر الزوج مسكنه، وقام بإلقاء شيئا أسفل سلم العقار وتوجه لمنزل خاله، ولدى وصوله قرر لخاله بتشاجره مع زوجته وتعديه عليها بالضرب وعقب علمه بوفاتها تناول مادة غير معلومة وأصيب بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي، عُثر أسفل سلم العقار على (فانلة بها آثار دماء، مادة بيج اللون تشبه مخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.