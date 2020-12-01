زوج يقتل زوجته وينتحر بمادة سامة في الغربية

تخلص زوج بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، من حياته بتناول مادة سامة، اليوم، بعد إقدامه على قتل زوجته في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورورد بلاغًا من أهالي منطقة "كوبري العشرة" بمدينة زفتى بإقدام شاب يدعي "محمود.ق" البالغ من العمر 43 عامًا، على قتل زوجته "هبة.ر.ت" 36 عامًا، ثم الانتحار من خلال تناوله مادة سامة، وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، تعدى زوج بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، على زوجته بسلاح أبيض "مطواه" بعد اقتحام شقة الزوجية، وأصابها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوصول "وردة.ع.ع"، 34 عامًا، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية فى الوجه واليد، ومقيمة بدائرة القسم، بعمارة التأمين الصحي.

وتبين من تحريات مباحث القسم، أن زوجها يدعي "إبراهيم.ح.م" وشهرته وائل الجيزاوى، سائق، وراء ارتكاب الواقعة، وقام باقتحام شقة زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواه" ما تسبب في إصابتها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.