الأردن يسجل 51 وفاة و3116 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 51 وفاة و3116 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2960، والإصابات إلى 234 ألفا و353.

وذكرت الوزارة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن عدد الحالات النشطة حاليّا، وصل إلى 54 ألفا و198 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 173 حالة، فيما غادرت 203 حالات المستشفيات بعد شفائها.

وأوضحت الصحة الأردنية، أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1749 حالة، منها 409 حالات على أسرة العناية الحثيثة، مشيرة إلى تسجيل 3 آلاف و826 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 177 ألفا و195 حالة.

وأضافت الوزارة الأردنية، أن 21 ألفا و761 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن، مليونين و648 ألفا و917 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، وصلت إلى قرابة 14.3%.

من جانبه، وافق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على السماح بعودة استقبال مسافري نقل الترانزيت، محتفظا برفع القيود التدريجي عن الرحلات الجوية.

ووجه الخصاونة، الداخلية، بتأجيل زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين، لما بعد 15 من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.