الأردن تمد حظر التجول من العاشرة ليلا للسادسة صباحا لمواجهة كورونا

مددت الأردن ساعات حظر التجوال لمواجهة كورونا من العاشرة ليلًا حتى السادسة صباحًا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 37حالة وفاة، و3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عدد الوفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 866 حالة، والإصابات إلى 75866 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأضافت أن عدد الحالات التي دخلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.