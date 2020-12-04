"المركزي للتنظيم" يوضح طرق انتداب الموظفين في مؤسسات الدولة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية المقر في 2 نوفمبر 2016 وضع انتداب الموظفين من جهة لأخرى مدة 4 سنوات، وبعد انتهاء تلك الفترة من شأن الجهة المنتدب إليها الموظف نقله إليها كونه بات أكثر قدرة ودراية على القيام بتلك الأعمال: "الجهة المنتدب منها الموظف أو الموظفة لم تعد بحاجة إليه، ومش كل الجهات مشيت في إجراءات النقل".

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لعام 2020 في شهر سبتمبر الماضي، وفيه تم تفنيد كيفية حساب الـ4 سنوات المخصصة لندب الموظفين، حيث تبدأ الـ4 سنوات في الاحتساب بعد صدور القانون الصادر في 2016، وقبل تلك المدة لا يتم احتساب تلك الفترة ضمن قانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن بعض الجهات وبسبب عدم عودة الزميل لاستلام عمله القديم في خلال 15 يوما متصلة أو شهر متقطع يتم إصدار قرار بإنهاء الخدمة، وهو خطأ ولا يزال الموظف مستمرا على رأس العمل للجهة الأخرى: "لو سمحت لا تنهي خدمته للانقطاع لأنه لم ينقطع بالفعل، وكل الجهات اللي منتدب إليها الموظفين لو سمحتم انقلوا الموظفين اللي طالبينهم بالدرجات الخالية اللي عندكم".

وأكد أن الانتداب يكون بموافقة الطرفين والزميل والزميلة وهناك مقنن لعدد الدرجات الوظيفية للزملاء، وبعد مرور الـ4 سنوات يكون أمام الموظف إما عدم الانتداب والعودة مرة أخرى لجهة عمله، أو الاستمرار في تجديد الندب، أو انتهاج أسلوب الإعارة والتي ليست محددة بمدة زمنية، ومن الممكن أن تتم إعارة الشخص من جهة لجهة أخرى لعدد لا نهائي من السنوات.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على علم كامل بالدرجات الخالية: "بنقول للزملاء لو سمحتوا بلاش تعطوا للزملاء معلومات تحتاج للتدقيق، استنفدوا الدرجات الخالية اللي عندكم وبعد استنفادها سيتدخل الجهاز ووزارة المالية لاستحداث درجات أخرى".

وتابع: "نحن نقدر الظروف التي يمر بها العالم ومنها كورونا، كما نقدر لم شمل الأسرة المصرية واستقرار أفرادها كأولوية أولى، والدولة تريد أن تخدم الجميع حتى يقوموا بمهام عملهم على أكمل وجه".