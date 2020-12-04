البحرين تنفي استيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والجولان

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، التصريح المنسوب لوزير الصناعة زايد بن راشد الزياني، لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، مؤكدا أن تصريح الوزير البحريني، فهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين، الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وزار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، الثلاثاء الماضي، إسرائيل، والتقى برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو، قال في وقت سابق، لوزير الصناعة والتجارة البحريني، إن توقيع الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين البلدين وجميع دول المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية: "لقد وقعنا بعض الاتفاقيات (مع البحرين) وسيجري التوقيع على المزيد. هذا سلام حقيقي بين شعبينا وسيأتي بالفرص.. وهذا سيوسع دائرة السلام لشعبينا ولجميع دول المنطقة، ولربما إلى ما بعد حدود المنطقة".

من جهته، قال الوزير البحريني: "نحن نشعر بمستقبل جديد للأجيال القادمة لنترك لهم عالماً أفضل من الذي ورثناه، لقد جرى وضع الأساس السياسي، والأمر يقع على عاتقنا كوزراء للاقتصاد والسياحة لإنجاز ذلك، والمضي بذلك من خلال التعاون بين مجتمع الأعمال.. نحن صادقون في نوايانا وملتزمون، والمسار سريع لأننا نريد تعويض الوقت الذي مضى".