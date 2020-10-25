إسرائيل تصادق على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين

صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ووقعت البحرين وإسرائيل 7 مذكرات تفاهم، الأحد الماضي، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وصول وفد إسرائيلي بصحبة بعثة أمريكية إلى البحرين يشكل تقدمًا ملموسًا ويومًا مؤثرًا في إطار دفع اتفاقيات السلام مع المنامة قدمًا.

وأضاف: "متابعة للجهود التي قدتها لإقامة اتفاقية السلام مع البحرين، تغادر اليوم بعثة إسرائيلية إلى المنامة برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات. إنها تسافر بصحبة بعثة أمريكية يترأسها وزير الخزانة الأمريكي مينوتشين".

وتابع: "هذا تقدم ملموس، ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدمًا. هذا هو سلام حقيقي. ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أن زيارة الوفد الأمريكي ـ الإسرائيلي المشترك لمملكة البحرين، أسست ثوابت التعاون المثمر الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف، خاصةً بتوقيع البلدين على مذكرات التفاهم حول إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية، والتي كان منها مذكرة التفاهم حول التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح "الزياني"، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذه الزيارة تمثل تجسيداً لجهود البحرين في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة، وخطوة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تتماشى مع توجهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لنشر ثقافة السلام في العالم، وضرورة تكثيف الجهود لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما رأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.