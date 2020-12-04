غدا أولى جلسات محاكمة المتهم بحرق ربة منزل في الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المجني عليها سامية حجازي حرقا، بإشعال النيران في جسدها، بعدما سكب عليها البنزين أمام أحفادها، على مرأى ومسمع من أهالى منطقة العصافرة بحري، التابعة لحى المنتزه ثانٍ، شرقي الإسكندرية.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، السبت الماضى، المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

واعتمدت أدلة النيابة العامة في اتهام المتهم على شهادة ستة شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.