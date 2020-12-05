الكومي: دعم السيسي للتكنولوجيا وراء تفكيري في تصميم روبوت مسحة كورونا

قال المهندس محمود الكومي مصمم الروبوت المصري لإجراء مسحة كورونا، إن تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للمجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عموما، هو من شجعه للبدء في التفكير باختراعه.

وأضاف "الكومي"، خلال استضافته برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، له أنه واجه صعوبات في المراحل الأولى للعمل على الروبوت تتمثل في التمويل الذاتي الذي أعتمد عليه، إلا أن المخاطرة الأكبر التي واجهها كانت خلال مرحلة الاختبارات، والتي قام خلالها بتجريب الروبوت بمؤسسات طبية مستشفيات.

وأوضح أن الروبوت الذي صممه، لا يهدف إلى خدمة شخص واحد أو لهدف فردي، فهو لم يكن يضحي من أجل شخص واحد أو اثنين، بل من أجل هدف يخدم البشرية كلها، فنجاح الروبوت الخاص به واستخدامه على مستوى العالم وعمل نسخ منه ستفيد البشرية، ليس فقط في مرحلة الكوفيد 19، وإنما سيكون لا غنى عنه لأى مؤسسة طبية.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الروبوت غير مشبع بها الأسواق في الشرق الأوسط، فمثلما كان الكمبيوتر في أماكن معينة فقط في البداية، الآن الكمبيوتر في كل بيت، وكذلك إذا نظرنا نظرة مستقبلية بعض الشيء، سنتخيل الروبوت في كل مؤسسة وفي كل بيت، وبالطبع مصر يجب أن تواكب هذه التكنولوجيا.

وتابع: "خاصة أن الحمد لله رب العالمين وبسبب الحاجة البسيطة التي صممتها، مصر في نقطة كويسة جدا على مستوى التكنولوجيا، ومصر تقارن بدول كبرى كالصين وكوريا والنمور الأسيوية وامريكا، وهذا انجاز في حد ذاته".

وكان قد كشف "الكومي" سابقا، عن اختراعه أول إنسان آلي لتقديم خدمات لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأكد أن هدفه من تصنيع الإنسان الآلي هو تقليل احتكاك الأطقم الطبية بمصابي الفيروس وإحداث تباعد بين الطبيب والمريض لتقليل نسب الإصابة، فالجهاز يقوم بتقديم الخدمات للمصابين ويتابعه الطبيب عن بُعد.