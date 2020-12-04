لتتفادى عمليات النصب.. طريقة أخذ البصمة الصحيحة على أي مستند

تعد البصمة أقوى طرق الإثبات وكافية لتأكيد نسبتها إلى صاحبها، فلا يوجد تطابق أو تشابه بين بصمات أي شخص مع الآخرين، بل أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة عن بعضها البعض، إﻻ أنه أحيانا تكون البصمة مطموسة ولا تصلح للمضاهاة بسبب أخذها بطريقة غير صحيحة سواء كان ذلك بحسن نية أو عن عمد.

وتستعرض "الوطن" الطريقة الصحيحة لأخذ البصمة على أي مستند، سواء كان عقد، إيصال أمانة، كمبيلات، أو غيرها من المستندات التي تحتاج إلى إثبات صحة التوقيع، وفقا لما قاله المحامي إسلام جمال في حديثه، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الطريقة الصحيحة لأخذ بصمة الإصبع على أي مستند

حدد "جمال" أثناء حديثه عدد من الخطوات الهامة الواجب اتباعها عند أخذ بصمة على أي مستند، بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند، موضحا أنه يجب مراعاة أن تكون البصمة المأخوذة على المستند هي بصمة الإبهام الأيمن، حيث أن جميع التعاملات في المصالح الحكومية "الشهر العقاري ـ البنوك ـ وغيرها من المصالح" تقتصر على أخذ بصمة الإبهام الأيمن فقط دون باقي بصمات الأصابع العشرة.

وأضاف الخبير القانوني : " لابد أن يكون تحبير الإصبع بطريقة خفيفة دون حبر زائد وذلك لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة وتظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط ومنفصلة عن بعضها البعض ولا يمكن تمييزها".

وأشار إلى أنه يشترط عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بخفة دون ضغط شديد ودون تحريك للإصبع على الورقة سواء باللف أو السحب أو الفرك، فتحريك الإصبع سواء باللف أو السحب يطمس البصمة، في بعض الأحيان.

ونوه "جمال" إلى أنه في حالة كانت البصمة بعد وضعها على المستند بها حبرها زائد أو مطموسة، فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب البصمة الأولى و ليس فوقها، وستكون واضحة مشددا أنها لن تؤثر على صحة المستند.

كما شدد على ضرورة الانتباه إلى بعض الممارسات التي تسمح بالتلاعب بشكل البصمة، كانتزاع أجزاء من جلد الأصابع باستخدام الأسنان، وإحداث قطع بها بالسكين عن عمد، أو حرقها بالحمض أوالسجائر، وغيرها من الطرق التي يلجأ لها بعض المحتالين، لمحاولة طمس بصماتهم.