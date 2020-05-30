تحول للتحقيق بـ"علامة تعجب".. بصمات حسن حسني الإذاعية "تقفيل مصري"

أعمال كثيرة نجح فيها الفنان حسن حسني، الراحل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جراء أزمة قلبية مفاجئة، من مسرح لسينما لتلفزيون لكنه لم يكتفي بالتمثيل فاخترق البث الإذاعي وترك فيه بصماته الناجحة.

برنامج تقفيل مصر

في رمضان عام 2014 قدم الفنان حسن حسني، برنامجا جديدا على موجة الراديو 9090، تحت عنوان "تقفيل مصري"، يوميًا، وهو برنامج اجتماعي قدم من خلاله حلولا بسيطة للمشكلات الحياتية التي تواجه المصريين.

علامة تعجب

قدم حسن حسني برنامج علامة تعجب، المأخوذ عن فكرة للكاتب الصحفي الراحل عصام بصيلة، والذى أذيع لعدة سنوات على شبكة البرنامج العام وأخرجته نهى بصيلة.

وفي ديسمبر 2015 أصدرت نادية مبروك، رئيسة الإذاعة، قراراً بتحويل حلقتين من برنامج «علامة تعجب» الذي يقدمه الفنان حسن حسني على شبكة البرنامج العام للتحقيق، بسبب انتقاد إحدى الحلقتين للمسؤولين لأنهم فقدوا السيطرة على الأسواق التي تشهد ارتفاعاً شديداً في الأسعار حسب ما ورد بالحلقة، والثانية لأنها وجهت انتقاداً شديداً لوزارة الداخلية، وأشارت إلى وجود تسيب وانفلات أمني في الشارع المصري.

يذكر أن حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر ناهز 89 عاما.