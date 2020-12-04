حمو بيكا يحيي حفلات في العراق: مطاعم وكافيهات.. والتذكرة بألف جنيه

يطير مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد غد الأحد، إلى العراق، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية هناك.

وأعلن بيكا أماكن الحفلات التي سيتواجد فيها، إذ يقتصر الأمر على مطاعم وكافيهات، فيما يصل سعر التذكرة نحو ألف جنيه مصري.

وكان حمو بيكا، قد انتهى مؤخرًا من تصوير الديو الغنائي "عادي" الذي يجمعه بالمطرب حمزة الصغير، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

"عادي" من كلمات مصطفى حدوتة، ويقوم بتوزيعها إسلام ساسو، وتولى تصويرها المخرج نبيل مكاوي، الذي قام بالتصوير لأكثر من يومين متواصلين في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية.

كان بيكا، قدم رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقال بيكا، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رسالة للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، بتمنى منك إنك تقبل اعتذاري، وتعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير، وأثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل إني أتسجن، أو حتى حياتي تدمر عشان بحب أكل عيشي، وأتمنى أن تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".