الصحة العالمية تجدد التحذير: اللقاحات لا تعني اختفاء كورونا

جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات "لا يعني اختفاء وباء كورونا المستجد كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.

وأضاف جيبريسوس: "التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت".

وأوضح المدير العام للمنظمة، أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

وتابع جيبريسوس، قائلا: "نعلم أنها كانت سنة عصيبة، وأنها أرهقت الناس، لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون".

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين، إن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحا أنها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".

وسجلت دول العالم نحو 66 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو مليون و519 ألف حالة وفاة.

وفي سياق آخر، حذر خبراء أمنيون من أن الجائحة ربما تهدد بتأجيج التطرف والنشاط الإرهابي في ضوء انجذاب بعض مستخدمي الإنترنت من مختلف الأطياف السياسية إلى نظريات المؤامرة والتطرف.

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه في حين أن عمليات الإغلاق المستمرة والقيود المفروضة على حركات السفر هذا العام حدت من إمكانية تنفيذ هجمات إرهابية، إلا أن وكالات الاستخبارات الدولية أثارت مخاوف من تجدد أعمال العنف بمجرد رفع القيود، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان إد بتلر، قوله للصحفيين في هذا الشأن: "إن بعض التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وبوكوحرام، لا تزال تنشط وتعمل في الظل، بل وتستفيد من انشغال الحكومات بإجراءات مكافحة الجائحة".

وحذر المنسق العام للاتحاد الاوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، من أنه بدون البدء في جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أعقاب الوباء، يمكن أن تتطور حالة الطوارئ الصحية العامة إلى أزمة أمنية.

ويعتقد الخبراء أن العزلة والاكتئاب وانعدام الأمن المالي الناتج عن عمليات الإغلاق وفقدان الوظائف بسبب الجائحة تجعل الأفراد أكثر عرضة لتبني أفكار جديدة ربما تدفع بهم في انفاق الجهل والتطرف.

وأبرزت الصحيفة أن "أحد أكبر التهديدات تتمثل في حقيقة زيادة معدلات العمل عن بعد والتعليم المنزلي؛ الذي قد يجعل المراهقين والبالغين فريسة أسهل للمجموعات المتطرفة النشطة على منتديات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تليجرام وجاب ومواقع مشاركة ألعاب الفيديو الإلكترونية".

وقال كولين كلارك الباحث في شؤون الإرهاب في مركز صوفان، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، إن الأزمة العالمية الراهنة منحت الإرهابيين "مجموعة" من الحجج المحتملة لتعزيز قضيتهم؛ حيث تمكنت كل جماعة أو منظمة متطرفة من استغلال الوباء لشرح سبب منطقية أيديولوجيتهم.

وفي السياق، اتفق معظم الخبراء على أن المتطرفين من الجناح اليميني قد حققوا أقصى استفادة، بعد أن تمكنوا من تجنيد المزيد من المراهقين الذين يدرسون في المنزل وغالبًا ما يُتركون بمفردهم لساعات يوميًا باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف، وألعاب الفيديو، كانت إحدى الآليات المستخدمة لتعريف الشباب بالإيديولوجيات المناهضة للدول، فعلى سبيل المثال، منحت إحدى الألعاب الجديدة على الإنترنت في ألمانيا نقاط للاعبين اللذين يطلقون النار على الملياردير الأمريكي الشهير جورج سوروس، والمستشارة أنجيلا ميركل.