الصحة العالمية: نريد معلومات من بريطانيا لمنح استخدام طارئ للقاح فايزر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّها تريد معلومات من بريطانيا لمنح تصريح استخدام طارئ للقاح فايزر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت شركة "بايونتك" المنتجة للقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر"، بدء عملية تسليم اللقاح، قائلة: "نتوقع بدء توزيع لقاحنا في بريطانيا خلال يومين، وسيتم شحن اللقاحات جوًا وبرًا إلى بريطانيا".

وأوضحت قبل قليل خلال مؤتمر صحفي لشركتي "فايزر" و"بايونتك" حول لقاح كورونا، تنقله قناة "العربية"، إجراء اختبارات حول لقاح كورونا في أفريقيا وآسيا، مؤكدة الحصول على موافقة أوروبية وأمريكية على اللقاح منتصف ديسمبر.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أنّ تصريح هيئة تنظيم الأدوية في البلاد رسميًا باستخدام لقاح "فايزر- بيونتك" أمر رائع، وخطوة قال إنّها ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى.

وأضاف على "تويتر"، قائلًا "إنه لأمر رائع أن تجيز الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية رسميًا استخدام لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكوفيد-19.. سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل"، متابعا: "الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى".

وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إنّ الأمر سيستغرق حتى الربيع المقبل لحين الانتهاء من تطعيم جميع السكان المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووافقت الحكومة البريطانية، الأربعاء، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان: "تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح كوفيد-19 من شركتي فايزر وبيونتيك".

وأضاف البيان: "سيتوفر اللقاح في أنحاء بريطانيا ابتداء من الأسبوع المقبل"، حسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قائلا: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".