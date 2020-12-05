قبل انطلاق جولة الإعادة.. 5 محاذير تبطل الصوت الانتخابي

يبدأ قضاة مصر المشرفون على اللجان الفرعية فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، اليوم السبت، استلام الأوراق الانتخابية وبطاقات الاقتراع، للتوجه بها إلى اللجان الفرعية والسماح للناخبين بالداخل بالإدلاء بأصواتهم على مدار يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتقدم "الوطن"، في السطور التالية، 5 تحذيرات إن وقع فيها الناخب تسببت في إبطال وإلغاء الصوت الانتخابي، والتي جاءت كالتالي:

* اختيار عدد مرشحين أكثر من المقاعد المحددة بالدائرة.

* اختيار عدد مرشحين أقل من المقاعد المحددة بالدائرة.

* الكتابة على ورقة الانتخاب، أو وضع علامات مخالفة.

* وضع ورقة اختيار القائمة في الصندوق الخاص بالفردي.

* وضع ورقة اختيار الفردي في الصندوق الخاص بالقائمة.

القانون يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في فترة الصمت

ويحظر في هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لمنح الناخبين الفرصة فى اختيار من يمثلهم فى تحت قبة برلمان 2020، وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحون كل أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق اللافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها النهائية لاتمام عملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومى 7 و8 ديسمبر، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية التى انتهت يوم الجمعة تمهيدا لطباعة بطاقات الاقتراع وكشوف المرشحين.

وكان قد حسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردي، ويتبقى 101 مقعدا تجري عليهم انتخابات الإعادة بين 202 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج.