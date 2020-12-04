العناني: تسجيل أرقام قياسية جديدة بمجال الآثار في موسوعة جينيس

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن أي حدث يضع مصر على الساحة الدولية هو خدمة للسياحة، لأنه يجعل الناس في الخارج يتحدثون عن مصر، مؤكدا سعادته بتحقيق صندوق "تحيا مصر" للرقم القياسي الثالث، بعد تنظيم أكبر قافلة شاحنات للمساعدات الإنسانية.

وأضاف العناني، في تصريحات عرضها برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الجمعة، أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتمع مع ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لإضافة مجموعة أرقام جديدة في مجال الآثار، وتسجيلها في الموسوعة العالمية.

وتابع وزير السياحة والآثار، بأنه يشكر القائمين على صندوق تحيا مصر، معربا عن سعادته بأن الأرقام القياسية التي حصل عليها الصندوق كانت جميعها في عمل الخير.

وبالنسبة لموكب المومياوات الملكية، أشار العناني، إلى أنه سعيد جدا بحديث المصريين جميعا على هذا الموكب، لافتا إلى أنه حتى الآن، لم يُحدد تاريخ معين للموكب، وما عُرض على وسائل التواصل الاجتماعي كلها حتى الآن مجرد "بروفات".

وأوضح أنهم يجرون العديد من "البروفات" لأن هذا سيكون أكبر كرنفال يحدث في مصر، وسيطوف شوارع القاهرة، ويعملون على تنظيمه منذ عامين، ولذلك طوروا ميدان التحرير، وأناروه بالإضاءات الجديدة، وطوروا بحيرة عين الصيرة، لأن هذا الحديث يخاطب المصريين ويخاطب أيضا العالم كله.

ولفت إلى أنه سيجري افتتاح القاعة المركزية في المتحف القومي للحضارة المصرية، تزامنا مع الموكب، وستكون أجمل قاعة في منطقة الشرق الأوسط، حتى يجري افتتاح المتحف المصري الكبير.

ودخل صندوق "تحيا مصر" موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، حيث سجل ثلاثة أرقام قياسية، الأول خاص بأكبر حملة للتبرع للمواد الغذائية (300 ألف صندوق)، والثاني بالتبرع لأكبر كمية من الدواجن 2 مليون كيلو جرام، رغم اشتراطات "جينيس" الدقيقة جدا، والثالث بعد تسجيل أكبر قافلة شاحنات في العالم (470) لتكسر الرقم الهولندي المدرج في الموسوعة العالمية.