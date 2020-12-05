الكونجرس يكلف بتعزيز الدفاع الصاروخي الأمريكي حتى عام 2026

كلّف الكونجرس وكالة الدفاع المضاد للصواريخ بوزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، بتقديم برنامج لنشر 20 منظومة في البلاد، لاعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات بحلول عام 2026، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء في مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021 التي وافق عليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: "يجب نشر 20 منظومة اعتراضية إضافية بحلول 2026، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 صاروخا".

ووفقا للكونجرس، يتعين على الوكالة في غضون 30 يومًا تقديم برنامج لتصميم نسخة مرحلية من الصواريخ الاعتراضية ذات التمركز الأرضي، لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية وإيران".