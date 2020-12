ترامب يهدد بوقف تمويل الجيش الأمريكي

غرد الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأنه سيوقف تمويل الجيش الأمريكي، ما لم يقوم الكونجرس بتعديل البند 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، والذي يقول أنصار الحزب الجمهوري إنه يمنع محاسبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي من المحاسبة.

هذا القسم ورد كجزء من المادة الخاصة بالدفاع وميزانية الجيش الأمريكي وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب وجودها ضمن المواد العسكرية.

ويرى ترامب وأنصاره، بأن الشركات التقنية العملاقة مثل "تويتر وفيس بوك"، يجب ألا تكون محمية كمنصة محايدة.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....