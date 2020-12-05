البنتاجون: صفقة "إف 35" مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير المقبل

أعلنت مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن عقد بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل.

وقالت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي جرانت ردا على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جدا"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت جرانت، أن البنتاجون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونجرس بشأن الصفقة.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر تعليقا على الصفقة، إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات وليس هناك أي جدول زمني محدد".

جدير بالذكر، أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس في نوفمبر الماضي بأنها وافقت على بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، إضافة لطائرات استطلاع مسيرة من نوع إم كيو 9 بي MQ-9B وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 23.37 مليار دولار.