وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستدافع عن الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، بداية حقبة جديدة في استقرار الشرق الأوسط.

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو الذي وصل إسرائيل اليوم: "أشكر الرئيس الأمريكي لكل ما فعله لأمن إسرائيل"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار نتنياهو، إلى أن أن ما وصفه بالتحالف مع الإمارات هو"تحالف المتقدمين ضد المتطرفين"، منوها بأن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي هو بداية حقبة جديدة تتبعها دول عربية أخرى، على حد وصفه.

وأوضح نتنياهو، أن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي هو أمر منطقي "فنحن دولتين لديها اقتصادين متقدميين وهذا طبيعي وفي ظل رعاية الولايات المتحدة هذا أعطى الاتفاق بعد دولي"، على حد قوله.

أما من جهة صفقات شراء الإمارات للأسلحة قال نتنياهو، "لم يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على أي بند يمس تفوقها العسكري".

وتابع نتنياهو قائلا: "الاعتراض الإسرائيلي لا يزال قائما، الإدارة الأمريكية ستلتزم بتفوق إسرائيل العسكري كما فعلت خلال العقود الماضية منذ اتفاق السلام مع الأردن ومصر ولا شك لدي من أنها ستواصل ذلك".

نتنياهو يشيد بموقف واشنطن تجاه إيران

وفيما يخص إيران، أشاد نتنياهو بموقف واشنطن تجاه إيران: "وقفتم في وجه اعتداءات إيران وفرضتم المزيد من العقوبات موقف مجلس الأمن ضد العقوبات على إيران أمر مشين هذا النظام (إيران) سيحصل على مختلف الأسلحة لمواصلة اعتداءاته عندما يتفق العرب واسرائيل على شيء (يقصد ضد إيران) فإنه من المنطقي أن ينصت العالم وينتبه".

من جهته، أكد بومبيو أن واشنطن ستستمر في دعم الإمارات: "أهنئ رئيس الوزراء وسأغادر إلى الإمارات في إطار جولتي في المنطقة"، مضيفا في الوقت ذاته، "سنستمر في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها".

وفيما يخص التطبيق، لفت بومبيو إلى أن هذه خطوة جديدة في اتجاه تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا، منوها باعتقاده بأن دول عربية أخرى تنضم إلى السلام مع إسرائيل.

بومبيو يؤكد على الالتزام بأمن اسرائيل وتفوقها العسكري

كما رحب بومبيو بدعم إسرائيل ودول الخليج لقرار فرض العقوبات على طهران.

وفيما يخص بيع الأسلحة، أكد بومبيو على الالتزام بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري، مضيفا، "رغم ذلك كنا نقدم السلاح إلى الامارات على مدار عشرين عاما لحماية أنفسهم وشعبهم ونواصل ذلك في ظل التزامنا بتفوق إسرائيلي وأعتقد أننا نستطيع تحقيق الأمرين معا".